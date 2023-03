Le favorite per il successo della Champions League

L’accesso dell’Inter tra le magnifiche otto d’Europa a distanza di dodici anni dall’ultima volta è giustamente festeggiato da squadra, club e tifosi. È però già tempo di guardare oltre e scoprire quali sono le migliori formazioni di questa Champions, le favorite sulla carta per alzare l’ambito trofeo nella finale di Istanbul del 10 giugno 2023. Escludendo le italiane per ovvi motivi, al momento tre le squadre che più di altre sono in pole per la vittoria scrutando le quote scommesse Champions League ( Antepost – Vincente) sul bookmaker Betnero: il Manchester City, il Bayern Monaco e il Real Madrid. Scopriamo il palmarés e qualche informazione in più sulle rose delle tre favorite, senza però dimenticare i nerazzurri.

Il Manchester City di Guardiola e Halaand

La formazione più accreditata per la vittoria della prestigiosa competizione calcistica è il City di Pep Guardiola e del bomber Erling Halaand. I britannici, nel corso della loro storia, hanno vinto:

8 titoli di Premier League

6 Coppe d’Inghilterra

8 Coppe di Lega

6 Community Shield

1 Coppa delle Coppe

Non sono però mai riusciti a trionfare in Champions League. Negli scorsi anni ci sono andati molto vicino, perdendo la finale nel 2020-21 contro il Chelsea. La scorsa stagione sono stati eliminati in semifinale. In rosa, oltre all’attaccante norvegese capace di segnare finora ben 39 reti in 36 gare stagionali, spiccano il forte centrocampista belga Kevin De Bruyne, il difensore Kyle Walker, il capitano İlkay Gündoğan, l’attaccante Jack Grealish. Una squadra completa in tutti i reparti, un mix di potenza e tecnica.

Il Bayern Monaco del giovane tecnico Julian Nagelsmann

Il Bayern Monaco è la squadra più titolata della Germania e una delle più vincenti in Europa. Il suo palmarés può vantare:

32 titoli di Bundesliga

20 Coppe di Germania

6 Champions/Coppe dei Campioni

2 titoli di campione del mondo per club

2 Supercoppe europee

10 Supercoppe di Germania

1 Coppa UEFA

1 Coppa delle Coppe

La rosa a disposizione del giovane tecnico Julian Nagelsmann può contare su giocatori di assoluta caratura internazionale. Tra questi troviamo Leroy Sane, Thomas Muller, Manuel Neuer, Sadio Manè, Joshua Kimmich. Una squadra solida e con giocatori dalle spiccate qualità tecniche.

Il Real Madrid di Carletto Ancelotti

Come escludere tra le favorite per la vittoria della Champions, i detentori in carica del Real Madrid? Guidati dal “nostro” Carletto Ancelotti, è la squadra più titolata in assoluto al mondo grazie ad una sfilza quasi interminabile di trofei nazionali ed esteri:

35 titoli della Liga

14 Champions/ Coppe dei Campioni

8 titoli di Campione del Mondo per club

5 Supercoppe Europee

2 Coppa UEFA

19 Coppa del Rey

12 Supercoppe Spagnole

Numerosi i talenti in rosa nel Real Madrid, fra cui menzioniamo il francese Karim Benzema, il brasiliano Vinicius Junior, l’olandese Toni Kroos, il croato Luka Modric. Anche nella formazione del Madrid la qualità dei suoi interpreti e le grandi abilità della guida tecnica di Ancelotti, la indicano come una delle più serie candidate per il successo finale, anche per questa edizione della Champions.

L’Inter di Lautaro e Inzaghi

L’Inter, a livello di storia e trofei, è tra i top club in Europa e nel mondo. Non siamo noi a dirlo ma sono i numeri della Beneamata, come si evince dal palmarès ufficiale:

19 scudetti

8 Coppe Italia

7 Supercoppe italiane

3 Champions/Coppa dei Campioni

3 Coppe UEFA

3 Titoli campione del mondo per club

I nerazzurri, pur con qualche alto e basso di troppo in stagione, vantano una rosa di notevole qualità, in grado di poter dare del filo da torcere a qualsiasi formazione tra quelle rimaste in corsa nella competizione. Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, sono giocatori che tutti vorrebbero avere in squadra. Ecco perché potrà dire certamente la sua in questa edizione della Champions, a condizione di giocare da Inter.