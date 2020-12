Le probabili formazioni di Verona-Inter: solo un cambio per Conte? Juric si affida a due ex

L’Inter vuole chiudere in bellezza il 2020 e, chissà, passare il Natale in testa alla classifica, Milan permettendo. Mercoledì pomeriggio la squadra nerazzurra farà visita al Verona con l’obiettivo di centrare la settima vittoria consecutiva in campionato.

Antonio Conte è intenzionato a riproporre l’ormai consolidato 3-5-2. Davanti a capitan Handanovic, con ogni probabilità, toccherà ancora una volta al trio Skriniar-De Vrij-Bastoni che ha ridato solidità al reparto difensivo.

L’unico cambio, rispetto all’undici scelto dal 1′ contro lo Spezia, potrebbe riguardare Vidal: il centrocampista cileno è favorito su Gagliardini per affiancare in mediana gli intoccabili Brozovic e Barella. Sulle fasce Hakimi e Young favoriti su Darmian e Perisic, in avanti la LuLa proverà a chiudere in bellezza il 2020.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

