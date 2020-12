GdS – Inter, ad oggi una sola offerta per Eriksen. Ma in Premier League sono pronti a sfidarsi

Un’esperienza durata appena un anno, quella di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Una storia fatta di alti e bassi, anche se di prestazioni davvero positive ed esaltanti ad oggi si fa fatica a ricordarne. Va detto che non tutte le colpe è giusto che siano attribuite al trequartista danese, perché buona parte del suo deludente rendimento va giustificata anche col sistema di Antonio Conte che non è mai riuscito a creare le migliori condizioni per inserire il calciatore in un ruolo per lui naturale.

Insomma, un colpo di mercato che alla fine dei conti colpo non è stato, facendo emergere anche responsabilità da parte della dirigenza che ha preferito sfruttare un’occasione poco gradita al proprio allenatore, piuttosto che resistere dinnanzi alla tentazione. Per questo motivo a gennaio sarà divorzio, nonostante dalla scorsa estate ad oggi l’unica offerta arrivata nelle sedi di Viale della Liberazione sia quella dell’Hertha Berlino. Ma stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la pista più intrigante potrebbe riportare Eriksen in Premier League, dove Arsenal e West Ham sono già pronti a sfidarsi.

