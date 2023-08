Le ultime novità sul mercato dell’Inter: da Sommer a Scamacca

L’estate nerazzurra sta regalando gioie e dolori ai tifosi nerazzurri. L’addio di André Onana ha lasciato qualche vittima, ma gli acquisti di questa sessione di mercato stanno aiutando a recuperare il morale perduto. La storia con Romelu Lukaku ha lasciato invece solo rabbia, dato che il belga ha tradito per la seconda volta i colori nerazzurri. Uno dei temi più complicati è proprio la scelta del prossimo attaccante: i dirigenti nerazzurri preferirebbero giocare sui migliori casinò online piuttosto che dover scommettere sul dopo Big Rom.

Mercato Inter, portieri: Sommer questione di tempo, occasione Stankovic

La situazione tra i pali nerazzurri ha messo ansia a diversi tifosi. Guardando i fatti, l’Inter a meno di venti giorni dall’inizio del Campionato non ha un portiere titolare. Per Yann Sommer però si tratta solo di tempo. Non appena il Bayern Monaco avrà sistemato la propria situazione in porta, lo svizzero potrà partire. Molto più complicato l’arrivo di Anatolij Trubin, con lo Shakthar Donetsk che spara alto quando il giocatore andrà in scadenza il prossimo anno. Nel frattempo Filip Stankovic sta sfruttando le sue occasioni e si sta mettendo in mostra in amichevole.

Mercato Inter, difesa: braccetto cercasi, ma non c’è fretta

Il reparto difensivo della squadra di Simone Inzaghi è quasi al completo. Manca l’ultimo tassello, cercando di capire se servirà un vice Bastoni oppure un braccetto destro. Per ora Bisseck in amichevole ha giocato sulla destra, alternandosi con Matteo Darmian. Probabile che si cerchi un’occasione verso la fine del mercato, magari con Merih Demiral ormai fuori dalla rosa di Gasperini. Il turco potrebbe arrivare in prestito e sarebbe una valida alternativa. In stallo la situazione di Carlos Augusto, opzione valida solo nel caso in cui Robin Gosens partisse.

Mercato Inter centrocampo: Samardzic in arrivo, arrivederci Fabbian

Il centrocampo nerazzurro non aveva questo livello di qualità da anni. Lazar Samardzic sarà l’ultimo tassello che andrà a completare un reparto di tutto rispetto. Il classe 2002 arriverà nell’affare che vede coinvolto anche Giovanni Fabbian che passerà all’Udinese. Samardzic sarà un giocatore dell’Inter per 5 milioni di prestito oneroso con un obbligo di riscatto a 15 nel 2024 più altri 2 di bonus. Il Primavera nerazzurro è stato invece valutato 6 milioni, con la recompra fissata a 12 nel 2025. Ora a Inzaghi non rimane che divertirsi.

Mercato Inter, attacco: sorpassata la Roma per Scamacca, West Ham da convincere

In attacco l’Inter ha deciso di non affrettare l’acquisto della punta, ma di prendersi del tempo per riflettere. Di nomi ne sono usciti diversi, da Alvaro Morata fino a Taremi, con Folarin Balogun spesso definito come il preferito della dirigenza. Nella giornata di ieri però i nerazzurri hanno mandato una prima offerta da circa 20 milioni al West Ham per Scamacca. L’attaccante classe 1999 non ha avuto la stagione che si aspettava in Inghilterra ed è ora in cerca di riscatto. Gli Hammers hanno rifiutato ma i club continueranno a trattare, con il giocatore che apprezza la destinazione. Si potrebbe chiudere intorno ai 30 milioni bonus compresi. L’ipotesi quarta punta esiste solo nel caso in cui Joaquin Correa dovesse effettivamente partire. Attualmente non c’è nulla se non qualche interessamento dall’Arabia. In questo momento è più probabile che il Tucu rimanga a Milano.