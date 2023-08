L’Inter entro le prossime 48 ore vuole arrivare ad una definizione per Yann Sommer, ma nel frattempo non perde di vista anche Anatolyi Trubin che rimane il profilo preferito come giovane portiere da far crescere alle spalle dell’esperto estremo difensore svizzero. Nelle scorse ore si sono diffuse voci sull’inserimento da parte del Benfica nei confronti del giocatore dello Shakhtar Donetsk, confermate anche in Portogallo dove A Bola racconta però un retroscena. Secondo il quotidiano lusitano infatti l’Inter avrebbe già un accordo verbale impostato con Trubin per averlo a parametro zero tra un anno, alla naturale scadenza del suo contratto col club ucraino, e lo Shakhtar avrebbe minacciato il giocatore di lasciarlo fuori dalla squadra se non accetterà un trasferimento vantaggioso anche per la società. Società che ha rifiutato la proposta da 12 milioni di euro che l’Inter ha formulato. Un braccio di ferro che ha portato lo Shakhtar a tenere il classe 2001 in panchina già nelle ultime due partite. Chi la spunterà?