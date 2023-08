Giovedì 3 agosto sarà il Samardzic-day, assicura La Gazzetta dello Sport che parla di accordo ormai in chiusura con l’Udinese per il centrocampista serbo nato in Germania. L’Inter ha bruciato la concorrenza e messo le mani sull’ex Lipsia in un affare da circa 22,5 milioni di euro (16 milioni per l’obbligo di riscatto, 2 di bonus e il cartellino di Fabbian) secondo il quotidiano che spiega che parla di una valutazione da 4,5 milioni di euro per il giovane Giovanni Fabbian che, invece, farà il percorso inverso e andrà in Friuli.

L’opinione di Passione Inter

Colpo importante, di grande prospettiva per il centrocampo dell’Inter che aggiunge un altro elemento di qualità perfetto per Inzaghi. Delle caratteristiche di Samardzic abbiamo già parlato in un approfondimento qui e anche nel video YouTube qui sotto: