Prosegue la telenovela portiere in casa Inter. Yann Sommer rimane il nome in pole per sostituire Onana ma la trattativa col Bayern Monaco ad ora non si è ancora sbloccata. Discorso simile anche per l’altro grande obiettivo, Anatoliy Trubin, che la dirigenza nerazzurra vorrebbe strappare in saldo allo Shakhtar Donetsk visto il contratto in scadenza nel 2024 e farlo crescere alle spalle del più esperto estremo difensore svizzero. In attesa di novità dalla Germania però, attenzione alle insidie anche su Trubin. Perché dopo le sirene saudite per ora rispedite al mittente, il quotidiano lusitano Record riferisce che il Benfica si è mosso sulle tracce dell’ucraino. Le Aquile di Lisbona stanno cercando un nuovo portiere da mettere in concorrenza con Vlachodimos e riscontate le difficoltà sul fronte Bento dell’Athletico Paranaense si starebbero muovendo sull’obiettivo nerazzurro. Lo Shakhtar però non abbassa le pretese nemmeno con il Benfica e continua a chiedere 20 milioni di euro, si legge.

L’opinione di Passione Inter

Da giorni non ci risultano nuovi contatti tra lo Shakhtar e l’Inter che sta lavorando su altre priorità in questo momento. Chiaro che l’aumentare della concorrenza rende ancor più in salita una pista sulla quale la dirigenza nerazzurra vuole provare a far valere un accordo di massima già raggiunto col giocatore per il trasferimento immediato o, al più tardi, tra un anno a parametro zero. Prima però c’è il capitolo Sommer da chiudere in tempi rapidi.