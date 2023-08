“Ore decisive per Sommer, ma stavolta per davvero”. Così esordisce La Gazzetta dello Sport a proposito della trattativa tra Inter e Bayern Monaco. Il tempo scorre, i nerazzurri fremono: hanno bisogno di un nuovo portiere, al più presto.

Il campionato comincerà tra meno di venti giorni e Inzaghi, ad oggi, ha a disposizione solo il giovane e promettente Stankovic, il terzo Di Gennaro e il baby Calligaris. Marotta e Ausilio stanno aspettando la risposta dei bavaresi alla proposta di liberare lo svizzero per 4 milioni di euro, 2 in meno della clausola rescissoria. Che l’Inter non vorrebbe attivare sia per risparmiare qualcosa sia per mantenere i buoni rapporti con il Bayern e non metterlo con le spalle al muro, visto che non ha ancora trovato il sostituto. Ma i nerazzurri adesso hanno davvero fretta, non possono aspettare all’infinito: la partita dell’esordio stagionale con il Monza è sempre più vicina. E allora a Inzaghi non resta che attendere le prossime ore, nella speranza che siano davvero decisive.