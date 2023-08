Passi avanti sul fronte Scamacca. L’Inter è da tempo alla ricerca di un nuovo nove da regalare a Simone Inzaghi che possa far dimenticare Romelu Lukaku e, dopo le continue difficoltà per arrivare a Balogun, sembra aver virato con decisione sull’attaccante italiano. La prima offerta nerazzurra, da 22 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, è stata rifiutata, ma ora è pronto il rilancio.

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, è previsto nelle prossime ore un incontro con la dirigenza del West Ham: la nuova proposta sarà di 25 milioni e 5 di bonus, in modo da avvicinarsi sempre di più alla richiesta degli inglesi (30 milioni). Scamacca gradirebbe un ritorno in Italia e, in particolare, in una big del campionato. Anche il ct Mancini molto probabilmente sarebbe contento di questa operazione in ottica Nazionale: Gianluca avrebbe la possibilità di rilanciarsi dopo l’annata poco esaltante in Premier e l’Inter arriverebbe a quota sette azzurri in rosa. Pure Inzaghi, infine, sarebbe accontentato: otterrebbe il centravanti mancante, una punta fisica e con tanti centimetri a disposizione. Insomma, almeno sulla carta, il rimpiazzo di Lukaku.