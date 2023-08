L’Inter in questo momento ha spostato la propria attenzione su Gianluca Scamacca e rappresenta la priorità attuale per l’attacco. Con la possibilità che esca anche Joaquin Correa negli ultimi giorni di mercato, però, la dirigenza nerazzurra non perde di vista Folarin Balogun, gioiellino dell’Arsenal che piace molto in società. Le alte richieste dei Gunners per il giocatore hanno però attualmente congelato la pista, oltre ad accendere anche un dibattito interno.

Come riferisce il giornalista inglese Ben Jacobs infatti il giocatore ha ribadito di non voler andare nuovamente in prestito e avrebbe chiesto all’Arsenal di abbassare le richieste per il suo cartellino, ritenendo che la cifra attualmente messa in vetrina (si parla di qualcosa come 52 milioni di euro di partenza) sia fuori mercato. E per questo l’Inter si è al momento messa in standby, seppur al momento non escludendo un nuovo tentativo più avanti. A Londra però fanno sapere che ritengono congrua la valutazione e registrano dei primi timidi interessamenti anche da West Ham e altri club inglesi.

L’opinione di Passione Inter

Per caratteristiche e possibilità di impatto fin da subito, Scamacca è probabilmente un profilo più giusto per Inzaghi che ha bisogno anche di una quota di “certezze” in questa stagione ormai alle porte. Balogun è un investimento per il futuro molto interessante, a queste cifre però diventa sicuramente oneroso e da valutare attentamente.