Gianluca Scamacca ormai ha scavalcato gli altri pretendenti alla maglia libera nell’attacco dell’Inter ed è il nome più caldo in questo momento. La dirigenza nerazzurra si è portata in pole position e come riferisce il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano presenterà a breve un rilancio al West Ham nell’ordine dei 25 milioni di euro includendo dei bonus. Accordo in arrivo nei prossimi giorni, mentre il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Scamacca per caratteristiche sembra rappresenta il compromesso tra le richieste di Inzaghi e della dirigenza. Giocatore in grado di riempire l’area di rigore ma anche di venire incontro e partecipare alla manovra, classe ’99 e dunque con un potenziale da poter far esplodere e valorizzare.