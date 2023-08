Si chiude con un risultato positivo la tournée giapponese dell’Inter che batte per 2-1 in rimonta il PSG. Al termine del match, ai microfoni di Inter TV, mister Simone Inzaghi racconta le sue sensazioni: “La brillantezza la troveremo da qui al 19 agosto. Era una partita importante, abbiamo affrontato una squadra molto forte e molto tecnica. Abbiamo sofferto inizialmente poi ci siamo organizzati bene, abbiamo migliorato la nostra gestione e creato occasioni, poi siamo andati sotto per questo eurogol di Vitinha ma siamo stati bravi a ribaltarla“.

Inzaghi poi aggiunge: “Chiaramente lavoreremo sulla brillantezza ora, i carichi di lavoro sono importanti. Stiamo lavorando bene però con tanto caldo, quindi cercheremo di migliorare ancora. Però i ragazzi hanno dato grande disponibilità e sono contento per come si sta lavorando. Stiamo lavorando dal 13 luglio, i nazionali sono arrivati il 18, abbiamo ancora tanto da migliorare ma sono contento per l’applicazione che vedo dai ragazzi. La tournée? Abbiamo lavorato, c’è stato tanto caldo e il fuso orario è difficile da smaltire ma i ragazzi hanno dato grande disponibilità e sono soddisfatto“.