Al momento, le priorità di Marotta e Ausilio sono altre: un portiere e un nuovo attaccante. Ma il mercato dell’Inter ha bisogno anche di riempire altre caselle, attualmente meno urgenti, per considerarsi completo. Tra queste, c’è il braccetto di destra della difesa a tre. E, secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando un nome inedito: quello di Tomiyasu dell’Arsenal.

Considerando Bastoni, Acerbi e Darmian il terzetto titolare con cui Inzaghi comincerà presumibilmente la stagione, il tecnico piacentino ha a disposizione anche De Vrij, come riserva in mezzo, e Bisseck, idealmente vice-Bastoni ma che volendo può giocare anche a destra. Tuttavia, nell’idea iniziale, il tedesco dovrebbe essere il rimpiazzo per il centro-sinistra. Ed ecco allora che sull’altro lato della retroguardia resta un buco da colmare. Stando a quanto scrive la rosea, Tomiyasu sarebbe l’ultima idea balzata nella testa di Marotta e Ausilio.

Il 24enne giapponese, reduce da due stagioni all’Arsenal e da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori negli ultimi mesi, conosce già il campionato italiano: due anni e 64 presenze con la maglia del Bologna. Il classe ’98 è conosciuto per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire diversi ruoli in difesa: una sorta di nuovo Darmian. È abbastanza evidente che un profilo del genere possa fare parecchio comodo a Inzaghi. Anche per età e prospettive future, rientra a pieno nei canoni dell’acquisto tipo e in linea con la recente filosofia societaria (prendere giovani, anche a un prezzo più consistente, in modo da poterli eventualmente rivendere in futuro a cifre maggiori). L’Inter vorrebbe Tomiyasu in prestito, ma i Gunners al momento sarebbero disposti ad ascoltare solo proposte per la cessione a titolo definitivo.

È vero: in casa nerazzurra le priorità sono altre, ma inserire in rosa un innesto del genere potrebbe rivelarsi particolarmente utile.