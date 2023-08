Cosa manca per vedere Samardžić all’Inter

Gli ultimi dettagli. Restano da sistemare solo questi prima di vedere Lazar Samardžić con la maglia dell’Inter. La trattativa tra i due club è ormai definita da tempo: accordo sui 15 milioni con l’inserimento del giovane Fabbian (su cui i nerazzurri manterranno un diritto di recompra). Ora bisogna ultimare l’intesa con il giocatore e il suo agente.

L’incontro con Rafaela Pimenta per chiudere l’affare dovrebbe avvenire tra oggi e domani. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si potrebbe arrivare alla firma con un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione. Il serbo porterà fantasia e qualità nel centrocampo di Inzaghi, destinato a diventare uno dei migliori – se non il migliore in assoluto – di tutta la Serie A. Il tecnico piacentino, infatti, avrà l’imbarazzo della scelta in questo reparto: Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Frattesi, Asllani. E ora si aggiunge anche Samardžić.