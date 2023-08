Tanti nomi, ma alla fine ne arriverà solo uno. Come già scritto in un pezzo di questa mattina, le priorità del mercato nerazzurro sono altre. Ma anche un nuovo difensore, possibilmente un braccetto destro, servirà da qui alla fine delle sessione estiva. Oltre alla più recente ipotesi Tomiyasu, ecco gli altri possibili obiettivi di Marotta e Ausilio.

Secondo TuttoSport, il preferito rimane Toloi. L’azzurro porterebbe esperienza e mestiere nella retroguardia di Inzaghi, ma l’Atalanta non pare così convinta di privarsene e al momento è difficile che possa accadere. Discorso simile per il compagno di squadra Demiral: nonostante la rottura con la squadra di Gasperini, i bergamaschi sembrano restii all’idea di farlo partire in prestito. Ma l’Inter non avrebbe fretta e sarebbe disposta ad aspettare occasioni di fine mercato: tra i nomi fatti dal quotidiano torinese ci sono il solito Chalobah, ma anche Savic dell’Atletico Madrid – in scadenza nel 2024 – e Diallo del Psg. Chissà se l’ultimo elemento della difesa nerazzurra sarà uno di questi.