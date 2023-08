PRO e CONTRO dell’arrivo di Scamacca all’Inter

1 di 3

SCAMACCA AI RAGGI X

Un centravanti giovane, italiano, di prospettiva. Ma anche reduce da un’annata abbastanza deludente e che richiede una spesa non indifferente, soprattutto per le casse nerazzurre. Gianluca Scamacca è sempre più vicino all’Inter e a riempire l’ultimo slot dell’attacco di Inzaghi, lasciato vacante dopo l’addio di Lukaku. È lui l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Big Rom? Analizziamo i pro e i contro di un suo eventuale acquisto.