Gosens verso la permanenza: il Wolfsburg chiama il Sassuolo

André Onana e Marcelo Brozovic sono state le due cessioni importanti del mercato estivo dell’Inter. Oltre a loro la dirigenza dovrà cercare di piazzare gli esuberi, alcuni di loro si spera in maniera definitiva. Un altro nome che sembrava destinato a lasciare Milano era quello di Robin Gosens. Il laterale tedesco non è mai riuscito a imporsi come a Bergamo e a bilancio pesa parecchio per essere la riserva di Dimarco. Oltre al fatto che su di lui ci fossero comunque alcune squadre interessate.

Inizialmente si parlava del Bournemouth, oltre alle ipotesi tedesche come Union Berlino e Wolfsburg. Gli inglesi hanno deciso di puntare sull’ex Milan ed obiettivo della Lazio, Kerkez risolvendo così il loro problema sulla fascia sinistra per un bel po’. L’Union Berlino è uscito dalla trattativa non appena si è resa conto delle richieste del club nerazzurro: per meno di 18 milioni Gosens non sarebbe partito. Chi non ha ceduto è stato il Wolfsburg, convinto di riuscire ad acquistarlo per circa 15 milioni. Secco no dei nerazzurri che in questa maniera realizzerebbero una minusvalenza.

I tedeschi nelle ultime ore hanno cambiato obiettivo. A comunicarlo è Fabrizio Romano tramite il suo account Twitter dove parla di un accordo verbale tra Wolfsburg e Sassuolo per la cessione a titolo definitivo di Rogerio, terzino sinistro brasiliano. Gosens a meno di altre offerte, rimarrà all’Inter puntando a far vedere quanto fatto a Bergamo. Difficile dunque l’arrivo di Carlos Augusto, indiziato numero uno per prendere il posto del tedesco in caso di partenza.