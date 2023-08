L’Inter guarda in casa Atalanta per completare il mercato

Il mercato nerazzurro ha già regalato diversi colpi, ma la squadra è ancora da completare. Basti pensare al fatto che al momento mancano un portiere, o addirittura due, e una punta. Due ruoli fondamentali. Senza dimenticare che un altro ruolo scoperto è in difesa, in teoria come braccetto destro, a seconda di dove giocherà Bisseck.

Motivo per cui l’Inter si sta guardando attorno e, secondo il Corriere di Bergamo, potrebbe pescare in casa Atalanta nuovamente. I bergamaschi hanno una situazione portiere opposta rispetto a quella interista. Si trovano con Juan Musso e Marco Carnesecchi, entrambi con la volontà di essere titolari. Se su quest’ultimo c’è l’interesse della Juventus, l’Inter sta seguendo l’argentino che piaceva già ai tempi dell’Udinese.

Inoltre l’Atalanta vorrebbe liberarsi di ben due difensori: Palomino e Demiral. Il turco non fa più parte del progetto, tanto da essere stato escluso dal ritiro. I bergamaschi hanno fretta di cederlo, sperando di recuperare almeno in parte quanto investito, per poter acquistare Hien del Verona. Il giocatore e l’Inter si piacciono, ma la dirigenza lo considera come una possibilità in prestito nella seconda metà di agosto. Non una priorità al momento, ma se dovesse rimanere a Bergamo è molto probabile che un tentativo verrà fatto.