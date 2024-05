Assalto del Bayern Monaco: offerta immediata e addio Inter

Non arrivano buone notizie dall’estero per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Il Bayern Monaco, che a sorpresa potrebbe decidere di riconfermare Thomas Tuchel anche per la prossima stagione, starebbe pensando di muoversi in Italia per rinforzare la propria rosa.

La formazione tedesca, che nell’ultimo anno ha interrotto la striscia di 11 campionati vinti consecutivamente a causa del recente successo in Bundesliga del Bayer Leverkusen, sta vivendo un momento di crisi che potrebbe portare ad una ricostruzione dalla prossima stagione.

Uno degli obiettivi su cui concretamente il Bayern Monaco ha messo gli occhi addosso per rifondare l’organico, come confermato da La Repubblica, è Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa ha collezionato nell’ultimo campionato di Serie A ben 14 reti ed è nel mirino dei principali club italiani ed europei.

Tra questi, come vi raccontiamo da mesi, in prima fila rimane l’Inter. Il club nerazzurro sta però aspettando di trovare la giusta formula e soprattutto i 30 milioni di euro chiesti dal Grifone tramite la cessione di alcuni esuberi. Una cifra che il Bayern non avrebbe problemi a sborsare immediatamente pur di bruciare sul tempo i nerazzurri.