Lazar Samardzic sarà l’ultimo rinforzo dell’Inter a centrocampo. L’acquisto del serbo è ormai in via di definizione, con l’accordo con l’Udinese raggiunto anche grazie all’inserimento di Giovanni Fabbian nell’operazione.

Nonostante la cessione, i nerazzurri non hanno voluto perdere tutti i diritti sul centrocampista classe 2003, ottenendo un diritto di recompra. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la valutazione del suo cartellino nell’operazione Samardzic è stata di 6 milioni di euro. L’Inter, invece, potrà riacquistarlo nel 2025, per un importo già fissato di 12 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Mantenere il diritto di recompra potrebbe essere una mossa lungimirante da parte dell’Inter. Fabbian è un giocatore nel cui talento il club sembra credere, ma che è ancora da testare ad alti livelli. Se saprà dimostrare tutto il suo valore all’Udinese nelle prossime due stagioni, la spesa richiesta ai nerazzurri per riportarlo a Milano, potrebbe essere molto contenuta. Il suo potrebbe non essere un addio, allora, ma solo un arrivederci.