Manca davvero poco per il passaggio di Lazar Samardzic all’Inter. Ormai non sembrano esserci più dubbi: il club nerazzurro e l’Udinese hanno raggiunto l’intesa per il cartellino del centrocampista serbo e manca solo l’incontro finale per definire il tutto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’offerta interista è prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto nel 2024 a 15 milioni, più altri 2 di bonus, oltre al cartellino di Fabbian, per il quale i nerazzurri avranno il diritto di recompra (nel 2025 a 12 milioni di euro).

L’esperto di mercato Fabrizio Romano racconta che l’Inter è pronta a completare l’affare entro la fine della settimana, dopo un ultimo incontro formale con l’Udinese per mettere nero su bianco le cifre dell’operazione, che dovrebbe già essere fissato.

L’opinione di Passione Inter

Ormai non sembrano esserci davvero più dubbi sull’arrivo di Samardzic all’Inter. Il serbo è pronto a completare il centrocampo a disposizione di Inzaghi, rivoluzionato rispetto all’anno scorso. Il talento del classe 2002 è cristallino e aggiunge caratteristiche uniche a una mediana già di ottima qualità.