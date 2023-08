Ultimo test in Giappone per l’Inter, che poi tornerà in Italia per svolgere l’ultima parte della sua preparazione estiva. Al National Stadium di Tokyo, i nerazzurri affronteranno un avversario di lusso: il Paris Saint-Germain di Luis Henrique e del grande ex Skriniar. Calcio d’inizio previsto alle 12 (19 locali).

Vista la caratura dell’avversario, allora, Inzaghi potrebbe scegliere di affidarsi alla probabile formazione titolare, ad eccezione del portiere, che sarà ancora Filip Stankovic. In attacco, pertanto, potrebbe essere la prima volta dal primo minuto per Thuram e Lautaro Martinez in coppia. Probabile esordio da titolare anche per Cuadrado. I nerazzurri, peraltro, troveranno di fronte anche il grande ez