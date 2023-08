L’Inter sembra aver preso una scelta definitiva: è Gianluca Scamacca l’obiettivo numero uno in attacco per il club nerazzurro. Il profilo dell’attaccante italiano è quello che meglio sembra rispondere alle esigenze economiche e tecniche del club nerazzurro.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come, dopo un’attenta valutazione Scamacca sarebbe emerso come il profilo preferito da Inzaghi. Il giocatore del West Ham risponde meglio alla necessità del tecnico di avere una prima punta fisica.

L’Inter è disposta a spendere una cifra di 20-25 milioni di euro, che può salire fino ai 30 milioni di euro complessivi con l’inserimento dei bonus. La prima offerta aveva una base fissa di 22 milioni di euro, ma si potrebbe salire nelle prossime ore. Inoltre, i nerazzurri stanno lavorando per rendere l’operazione un prestito con obbligo di riscatto.

L’Intenzione di acquistare a titolo definitivo Scamacca potrebbe essere la chiave per scavalcare la Roma, ferma al prestito. I nerazzurri ci credono: l’attaccante della Nazionale è il profilo migliore, visto l’investimento richiesto per Folarin Balogun e l’asta internazionale pronta a scatenarsi per Jonathan David.

L’opinione di Passione Inter

Balogun è stato per settimane la pista preferita dell’Inter, ma Scamacca ora sembra essere quella più percorribile. E attenzione a parlare di ripiego: la preferenza di Inzaghi per una punta più strutturata era già nota, con l’insistenza per avere Morata. L’Inter, però, vuole investire solo su profili di prospettiva e, allora, l’ex Sassuolo potrebbe essere il nome perfetto per far combaciare queste due esigenze.