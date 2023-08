Portiere e attaccante sono le priorità, ma l’Inter sta sondando il mercato alla ricerca anche di un altro difensore da inserire in rosa e tra i vari profili è emerso nelle ultime ore quello di Takehiro Tomiyasu, classe ’98 che l’Arsenal ha prelevato nel 2021 dal Bologna. Il Daily Mirror in Inghilterra conferma l’interesse nerazzurro, specificando che la dirigenza è partita da una richiesta di prestito che si è scontrata con il muro alto dei Gunners: anche a causa di un problema fisico e del poco turnover di Arteta il giapponese ha perso terreno nelle gerarchie dei londinesi che però lo vogliono cedere solo a titolo definitivo per il momento. Pagato circa 18 milioni di euro due anni fa, l’Arsenal vuole comunque incassare una cifra consistente per rientrare dai tanti investimenti di questa estate.

L’opinione di Passione Inter

Un terzino riadattato anche da braccetto, profilo che ormai va di moda per le nuove difese a 3 che piacciono anche ad Inzaghi. Quasi 1,90 di altezza, conosce già la Serie A e unisce una buona intelligenza calcistica ad un atletismo non indifferente, utile per una squadra che al momento non ha tanti difensori veloci a scappare all’indietro. Potrebbe essere un profilo da aggredire più avanti nel mercato, considerando che l’Arsenal ha ancora in rosa più di 30 calciatori e deve fare diverse cessioni.