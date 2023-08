Con il rientro in Italia dalla tournée giapponese è ufficialmente scattato il conto alla rovescia più pressante per gli uomini mercato dell’Inter, chiamati a mettere a disposizione di Inzaghi rinforzi importanti nel giro di pochi giorni visto l’avvicinarsi della prima giornata di campionato. La Gazzetta dello sport di oggi fa il punto sulle ambizioni da scudetto della società interista e nell’analisi sottolinea che “nessuno nasconde che il puzzle sia da completare con un difensore e un secondo portiere, dando per “scontate” le fumate bianche per Samardzic, Sommer e Scamacca“.

In particolare per Samardzic quella di oggi dovrebbe essere la giornata della chiusura, con il centrocampista serbo dell’Udinese atteso a Milano tra il weekend ed al massimo lunedì. Per il portiere del Bayern Monaco si sta lavorando per averlo sabato e anche per l’attaccante del West Ham c’è fiducia.