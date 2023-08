Gran fermento in porta per l’Inter che cerca sempre due rinforzi per completare il reparto. Continua l’attesa per Yann Sommer, primo profilo individuato per sostituire André Onana. Allo svizzero poi si vorrà affiancare un giovane talento da far crescere alle sue spalle e Trubin rimane la prima opzione nonostante il tentativo di inserimento da parte del Benfica. Nel frattempo però nelle scorse ore è emerso il nuovo nome di Bento Matheus Krespski, portiere brasiliano con passaporto italiano di proprietà dell’Athletico Paranaense. Secondo Sky e La Gazzetta dello Sport l’estremo difensore classe ’99, in scadenza nel 2026, è stato proposto all’Inter ed al momento rappresenta soltanto un’ipotesi. Per Tuttosport la valutazione del cartellino supera i 10 milioni di euro, cifra ritenuta elevata, senza dimenticare che nelle scorse ore si è chiuso il calciomercato brasiliano in entrata e quindi l’Athletico dovrebbe poi sostituire il forte Bento con uno dei giovani portieri già in rosa che fin qui hanno avuto pochissimo spazio.