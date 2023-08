L’Inter ha deciso di puntare su Gianluca Scamacca per l’attacco e dopo le smentite sul presunto sorpasso da parte dell’Atalanta sta cercando di arrivare alla fumata bianca con il West Ham. La richiesta del club inglese rimane di circa 30 milioni di euro (bonus inclusi), contro la proposta nerazzurra che per ora si è spinta fino a 22 milioni più 3 di bonus, forti anche del ‘sì’ già ottenuto dal calciatore. Secondo Sky adesso gli agenti sono al lavoro per ridurre le distanze e trovare l’intesa definitiva. Dall’Inter, sostiene La Gazzetta dello Sport, trapela ottimismo.

L’opinione di Passione Inter

Scamacca sembra rappresentare il giusto compromesso tra le esigenze del tecnico Inzaghi, della dirigenza e ciò che il mercato mette a disposizione in questo momento. Abbiamo approfondito il suo identikit in questo articolo e sul nostro canale YouTube con il video qui sotto.