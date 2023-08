Il Corriere della Sera in edicola oggi insiste sul possibile ritorno di Alexis Sanchez all’Inter. Svincolato dopo la stagione da 18 gol con il Marsiglia, l’attaccante cileno secondo il quotidiano ha rifiutato diverse offerte soprattutto europee (e in particolare dalla Spagna), anche se la più ricca è arrivata dai sauditi dell’Al-Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo, e probabilmente aspetterà ancora per qualche giorno che possano aprirsi spiragli per il ritorno in nerazzurro, legato ovviamente ad una partenza di Correa.

L’opinione di Passione Inter

Per caratteristiche ed esperienza, soprattutto in caso di addio di Correa, sarebbe anche un colpo interessante. Rimane qualche dubbio sulle eventuali cifre d’ingaggio di un calciatore che va per i 35 anni e se n’è andato con il broncio senza accettare il ruolo di alternativo ai titolari.