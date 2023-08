Ha chiuso l’amichevole contro il PSG con la fascia da capitano al braccio e sarà uno dei leader di questa Inter che sta cambiando pelle, ma senza interrompere la continuità. Lo ribadisce lo stesso Matteo Darmian in un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui fa il punto della situazione a poco più di due settimane dall’inizio del campionato: “La verità è che stiamo facendo un bel lavoro. Siamo all’inizio del percorso, ma dobbiamo essere pronti da subito. Tutti abbiamo un obiettivo in testa: non ripetere l’errore dello scorso anno, vogliamo partire subito forte. E stiamo preparandoci per questo, ce lo siamo detti nello spogliatoio. […] ho visto la testa giusta nei miei compagni, anche nei nuovi arrivati che hanno dato subito grande disponibilità. Sta a noi farli integrare al meglio”.

Sulle differenze rispetto alla scorsa stagione, Darmian precisa: “Io parlo di similitudini, invece, non di differenze. La base è la stessa. Abbiamo fatto molto bene negli ultimi 2-3 mesi, da lì dobbiamo ripartire Poi è chiaro che, guardando la rosa, sono andati via giocatori molto importanti e non è facile rimpiazzarli. Ma chi è arrivato ha la giusta predisposizione“.

Infine gli obiettivi: “Seconda stella un’ossessione? Quando sei all’Inter devi puntare sempre al massimo. Anche quest’anno lo faremo. Non vogliamo tralasciare alcun obiettivo, neppure la Champions. Arriviamo da anni in cui abbiamo sempre alzato trofei: il traguardo dev’essere vincerne altri”.