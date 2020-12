L’ex Inter Santiago Solari ricomincia dal Messico: sarà sulla panchina del Club América

Pochi mesi fa la redazione di Passione Inter vi ha riportato alla memoria l’ex giocatore nerazzurro Santiago Solari con la puntata di CHE FINE HA FATTO. L’argentino dopo tre stagioni all’Inter tornò in Sud America, prima in Argentina, poi in Messico ed ha chiuso la carriera da calciatore nel Peñarol.

Per Solari poi la carriera da allenatore, prima nelle giovanili del Real Madrid, poi promosso in prima squadra nel 2018 con cui è riuscito a vincere il Mondiale per Club, prima del ritorno di Zinedine Zidane. Ora l’ex Inter ricomincia la sua carriera sulla panchina del Club América, in Messico. Il suo ingaggio è ufficiale come riportato dallo stesso club:

