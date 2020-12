L’Inter di Conte come quelle di Herrera e Mancini: abbuffata di gol nel 2020 e record eguagliato

Tre punti sudati contro una squadra insidiosa e – momentaneamente, in attesa della partita del Milan contro la Lazio – la testa della classifica. L’Inter torna a Milano da Verona con tre punti in tasca grazie alla vittoria di misura sull’Hellas grazie a Lautaro e Skriniar. Nel post partita il canale Opta rivela un dato molto importante: nel corso dell’anno solare 2020 infatti la squadra allenata da Antonio Conte ha saputo toccare quota 108 gol in tutte le competizioni comprese. Un’abbuffata di gol che successe solamente altre due volte nella storia: la prima nell’anno 1961, quando al timone della rosa nerazzurra c’era Helenio Herrera, e la seconda nel 2007, quando invece era Roberto Mancini ad allenare la Beneamata. Un record che dimostra la bontà della produzione offensiva interista.

