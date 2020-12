Verona-Inter, Juric: “Troppi infortuni, tante soluzioni d’emergenza: non è calcio”

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric può essere soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, nonostante la sconfitta contro l’Inter. La formazione gialloblu ha disputato infatti una buona gara, condizionata dalle soluzioni di emergenza fatte per ovviare ai tanti infortuni.

L’allenatore ha commentato così la gara ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, senza concedere nulla. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono andati oltre ogni limite: però abbiamo sempre tante assenze, non è calcio. La nostra è stata una gara sopra le possibilità da parte di tanti giocatori”.

Poi prosegue: “Nel primo tempo potevamo fare meglio, loro sono stati quadrati ed hanno lavorato sui particolari, con un gioco consolidato in cui ciascuno sa cosa fare”.

Sul mercato: “Bisogna stare attenti ed essere umili, cercando di sistemare gli errori fatti. Se vogliamo salvarci va fatto questo. Ci sono tante cose che abbiamo dato per scontato, acquistando giocatori che hanno giocato pochissimo degli ultimi anni. In passato, al Genoa, a gennaio sono stati commessi degli errori, io non voglio che si ripetano”.

