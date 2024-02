L’Inter si allena a San Siro: ECCO cosa vuole provare Inzaghi

Dopo aver concesso due meritati giorni di riposo a tutta la squadra per la vittoria conquistata a Firenze, l’Inter da ieri si è rimessa al lavoro ad Appiano Gentile. E’ iniziata dunque ufficialmente la missione anti-Juventus, quella che porterà domenica sera allo scontro diretto nel derby d’Italia.

Un match che si giocherà a San Siro davanti a migliaia e migliaia di tifosi nerazzurri che non vedono l’ora di poter sostenere i propri idoli. Una sfida che Inzaghi, non solo per l’importanza enorme che può avere sulla stagione interista, ha deciso di preparare allestendo la rifinitura della vigilia sul prato del Meazza.

Dietro questa scelta vi sono tendenzialmente due motivi. Il primo riguarda la lunghissima assenza dei nerazzurri da San Siro, visto che l’ultima partita davanti ai tifosi nerazzurri risale alla vittoria dello scorso 6 gennaio contro il Verona. Il secondo, invece, riguarda un aspetto tecnico, visto che durante i giorni trascorsi in Arabia Saudita il terreno di gioco del Meazza è stato rizollato e ricucito, per cui provare i tacchetti nella giornata di sabato sarà strategico per arrivare preparati all’appuntamento con la Juventus.

Si lavora sui dettagli, insomma, perché Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla di intentato e sa benissimo che in partite di questo calibro anche la scelta migliore dei tacchetti può fare la differenza.