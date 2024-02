La Juventus recupera un TITOLARE: contro l’Inter ci sarà

Si presenterà al gran completo la Juventus domenica sera per l’attesissimo derby d’Italia contro l’Inter. Massimiliano Allegri ha infatti già recuperato da giorni Federico Chiesa, in ballottaggio con Yildiz per una maglia da titolare al fianco di Dusan Vlahovic, e si appresta a riaccogliere in gruppo un suo fedelissimo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha smaltito il fastidio al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e nei match contro Lecce ed Empoli. Il centrocampista francese questo pomeriggio tornerà per la prima volta ad allenarsi con i compagni e domenica sera sarà in campo dal primo minuto a San Siro.

Un calciatore che spesso si è esaltato nelle ultime sfide contro i nerazzurri e a cui Simone Inzaghi dovrà prestare particolare attenzione per le grandi doti fisiche, specialmente a campo aperto. Il tecnico interista, dalla sua, potrà nuovamente contare su Barella e Calhanoglu, assenti contro la Fiorentina per la squalifica scattata in Supercoppa Italiana.