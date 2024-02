Taremi salterà i quarti in Coppa d’Asia: ecco il motivo

Mehdi Taremi non giocherà i quarti di finale di Coppa d’Asia con l’Iran. L’attaccante del Porto, promesso sposo dell’Inter per il prossimo giugno a costo zero, dovrà infatti scontare una giornata di squalifica per il cartellino rosso rimediato agli ottavi nella gara vinta ai rigori contro la Siria.

Una partita dai due volti per il centravanti iraniano, subito decisivo al 34′ del primo tempo con il terzo sigillo della sua Coppa d’Asia arrivato dal dischetto. Dopo il pareggio arrivato sempre dagli 11 metri nella ripresa, l’episodio che poteva cambiare la partita: già ammonito da qualche minuto per simulazione, Taremi ha abbattuto un avversario evitando un contropiede pericoloso incassando il secondo giallo e dunque l’espulsione.

In virtù del passaggio del turno centrato grazie alla vittoria ottenuta alla lotteria dei rigori, l’Iran dovrà affrontare ai quarti di finale il quotatissimo Giappone. Un match che non vedrà in campo lo stesso Taremi per squalifica, un colpo durissimo per l’Iran che perde così uno dei suoi uomini più rappresentativi.