L’Inter va di fretta: ecco un dato impressionante dopo le prime tre giornate

E’ partita come meglio non si poteva sperare la nuova stagione dell’Inter. Tre successi in tre partite giocate e la costante sensazione di aver ritrovato lo stesso equilibrio che aveva permesso alla formazione di Simone Inzaghi di raggiungere la finale di Champions League nella scorsa annata. Sembra infatti che l’allenatore nerazzurro sia riuscito a mantenere nel gruppo la stessa tensione positiva, nonostante siano cambiati parecchi interpreti nell’organico.

Una delle caratteristiche principali evidenziate in queste prime tre giornate, riguarda l’approccio famelico alle gare. L’Inter, insieme al Milan, ha sempre segnato nella prima mezz’ora di gioco dopo i primi tre turni. Se a Lautaro Martinez era bastati 8′ per sbloccare il match con il Monza e a Dumfries 21 per rompere l’equilibrio di Cagliari, ne sono serviti 23 a Thuram per trovare la prima rete in maglia nerazzurra contro la Fiorentina.

Quello del francese è il gol più ‘tardivo’ dei tre incontri, ma comunque arrivato in un momento cruciale della gara. L’Inter, che condivide tratto coi cugini rossoneri, dovrà cercare di ripetersi anche nel derby di sabato 16 settembre. Un primato che vede invece al momento la formazione di Inzaghi senza rivali nel campionato riguarda il dato sui clean sheet: Sommer è infatti l’unico portiere a non aver incassato rete al termine delle prime tre giornate di Serie A.