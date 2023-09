UFFICIALE – La lista Champions dell’Inter 23/24: fuori in due

È stata ufficialmente diramata la lista dei giocatori che l’Inter potrà impiegare per la fase a gironi di Champions League. Come vi avevamo anticipato, sono 23 gli slot a disposizione di mister Simone Inzaghi che deve fare a meno di due elementi attualmente in rosa e dunque esclusi dall’elenco: Lucien Agoumé e soprattutto Stefano Sensi. Tutti confermati, invece, i nuovi arrivati: da Pavard a Bisseck passando anche per Klaassen. Ecco la lista completa:

1. Yann SOMMER

2. Denzel DUMFRIES

6. Stefan DE VRIJ

7. Juan CUADRADO

8. Marko ARNAUTOVIC

9. Marcus THURAM

10. LAUTARO Martinez

12. Raffaele DI GENNARO

14. Davy KLAASSEN

15. Francesco ACERBI

16. Davide FRATTESI

20. Hakan CALHANOGLU

21. Kristjan ASLLANI

22. Henrikh MKHITARYAN

23. Nicolò BARELLA

28. Benjamin PAVARD

30. CARLOS AUGUSTO

31. Yann BISSECK

32. Federico DIMARCO

36. Matteo DARMIAN

70. Alexis SANCHEZ

77. Emil AUDERO

95. Alessandro BASTONI