Ci siamo, manca sempre meno al tanto atteso rinnovo ufficiale di Simone Inzaghi. A prescindere dall’avvio praticamente perfetto della sua Inter in campionato, il tecnico piacentino otterrà il prolungamento di una stagione ulteriore per far slittare la scadenza al giugno 2025. Un riconoscimento fortemente voluto dal club nerazzurro che già nel mese di agosto – ancor prima del via alla nuova stagione – aveva incontrato l’agente Tullio Tinti in sede e raggiunto un accordo.

Simone Inzaghi sarà dunque l’allenatore dell’Inter fino al giugno 2025 e l’annuncio da parte della società potrebbe arrivare nei prossimi giorni, nel bel mezzo della pausa dedicata alle nazionali. Non solo il prolungamento dell’attuale contratto, perché – come riportato dal Corriere dello Sport – al tecnico nerazzurro verrà riconosciuto anche un aumento di ingaggio fino a toccare i 5,5 milioni di euro come parte fissa più ricchi bonus.