La sfida in Bolivia, il viaggio e l’assenza di Messi: la corsa di Lautaro per il derby

Come ogni sosta per le Nazionali, a fare gli straordinari saranno soprattutto i calciatori che dovranno rispondere alle chiamate delle rispettive selezioni extracomunitarie. I tanti sudamericani che popolano il campionato italiano, ad esempio, dovranno far fronte a viaggi intercontinentali che li porteranno dall’altra parte del mondo a giocarsi i primi match di qualificazione ai prossimi Mondiali.

In casa Inter, inevitabilmente gli occhi saranno puntati soprattutto su Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sarà in campo prima venerdì notte contro l’Ecuador, ma soprattutto martedì sera contro la Bolivia. Quest’ultimo match, a causa dei 3600 metri d’altitudine dello stadio La Paz, tieni Simone Inzaghi in forte apprensione. Una condizione climatica estrema dove la quantità di ossigeno è inferiore al normale, fattore che costringe i calciatori ad un impiego maggiore di energie.

Alle fatiche del campo, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, andranno sommate quelle del viaggio internazionale. Lautaro Martinez tornerà ad Appiano Gentile a 48 ore dal derby in programma sabato 16 settembre contro il Milan e stavolta non potrà approfittare del volo charter in partenza da Buenos Aires generalmente organizzato per il rientro in Europa di Leo Messi. Il trasferimento della Pulce all’Inter Miami, infatti, andrà a togliere un importante supporto logistico che veniva messo a disposizione dei compagni dell’albiceleste.