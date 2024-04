Liste Serie A, UEFA e settlement agreement: il punto sulla rosa dell’Inter

L’Inter è attesa da una sessione di mercato nella quale l’obiettivo aumentare la profondità della rosa in vista della prossima, impegnativa stagione. I nerazzurri però dovranno tenere conto anche di diversi fattori: le liste Serie A, le liste UEFA, gli slot extracomunitari e il settlement agreement. Tutti elementi che potrebbe condizionare le mosse del calciomercato. Proviamo allora a mettere un po’ di ordine e di fare un punto della situazione su quello che l’Inter può fare e quello che non può fare secondo i diversi regolamenti.

Lista Serie e lista Uefa

Tutte le squadre sono chiamate a presentare una rosa di 25 calciatori che verranno poi utilizzati in campionato e nelle competizioni UEFA. Entrambe le liste presentano dei vincoli da rispettare.

Puoi iscrivere calciatori Under 22 in numero illimitato (i nati dopo il 1° gennaio 2001 non occupano slot)

Almeno 8 devono essere “calciatori formati in Italia” (quindi appartenenti al vivaio nazionale) e di questi otto almeno 4 devono essere “calciatori formati nel club”.

I “calciatori formati in Italia” e i “calciatori formati nel club” sono tutti quei giocatori che, sono stati tesserati a titolo definitivo (anche se poi ceduti in prestito) per almeno tre stagioni complete in Italia, indipendentemente dalla nazione di nascita, fra la stagione in cui hanno compiuto 15 anni e la stagione in cui ne hanno compiuti 21.

Lo scneario è simile anche per quanto riguarda le liste UEFA, ma con alcune differenze decisive di cui tenere conto:

Non contano gli Under 22 a meno che non abbiamo fatto parte del club per due anni di fila dal 15esimo anno in poi e quindi vanno in lista B;

l’UEFA interpreta diversamente il giocatore cresciuto nel vivaio della squadra, per cui se nei tre anni presi a riferimento è andato in prestito non viene conteggiato come vivaio del club. Lo spieghiamo con un caso concreto: l’Inter ha acquistato Bastoni dall’Atalanta e poi lo ha lasciato in prestito due anni. Per la Serie A è comunque considerato vivaio Inter, per l’UEFA invece è vivaio Italia;

Se non si hanno abbastanza giocatori per completare la rosa secondo i vincoli si riducono i posti a disposizione. Esempi: se l’Inter ha 25 giocatori da inserire in rosa, ma soltanto due giocatori dal vivaio nerazzurro, i posti da 25 vengono ridotti a 23 calciatori che puoi inserire. Molto semplice.

Ecco la situazione attuale della rosa dell’Inter nella stagione 2023/2024:

Giocatore Lista Serie A Lista Uefa 1 Sommer Altri Altri 2 Audero Vivaio Italia Vivaio Italia 3 Di Gennaro Vivaio Inter Vivaio Inter 4 Darmian Vivaio Italia Vivaio Italia 5 Bastoni Vivaio Inter Vivaio Italia 6 de Vrij Altri Altri 7 Acerbi Vivaio Italia Vivaio Italia 8 Bisseck Altri Altri 9 Pavard Altri Altri 10 Frattesi Vivaio Italia Vivaio Italia 11 Cuadrado Altri Altri 12 Dimarco Vivaio Inter Vivaio Inter 13 Asllani Under 22 Vivaio Italia 14 Sensi Vivaio Italia Vivaio Italia 15 Klassen Altri Altri 16 Barella Vivaio Italia Vivaio Italia 17 Calhanoglu Altri Altri 18 Carlos Augusto Altri Altri 19 Dumfries Altri Altri 20 Mkhitaryan Altri Altri 21 Buchanan Altri Altri 22 Arnautovic Altri Altri 23 Lautaro Martinez Altri Altri 24 Thuram Altri Altri 25 Sanchez Altri Altri

La lista Serie A è piuttosto semplice in realtà come situazione.

L’Inter oggi ha calciatori (a cui potremmo aggiungere Sommer ma per ora non lo facciamo). Per i parametri Serie A ci sono:

6 vivaio Italia (Audero, Acerbi, Darmian, Sensi, Frattesi, Barella);

3 vivaio Inter (Bastoni, Dimarco, Di Gennaro).

L’Inter, pertanto, deve lasciare uno slot libero, registrando 24 giocatori. Tuttavia, essendo Asllani un Under 22 può essere aggiunto senza occupare slot.

In lista Champions la situazione è leggermente differente:

Asllani non è lista B per l’UEFA e finisce in Vivaio Italia;

Bastoni come detto per l’UEFA è Vivaio Italia;

Ciò significa che per i parametri UEFA l’Inter ha:

7 vivaio Italia (Audero, Frattesi, Acerbi, Darmian, Barella, Sensi, Bastoni, Asllani);

2 vivaio Inter (Dimarco, Di Gennaro).

Quindi i posti disponibili si riducono da 25 a 23.

In ogni caso tagliando Agoume la rosa scende a 18 e con 23 posti disponibili c’è comunque spazio per acquistare i 5 calciatori indicati sopra.

Slot extracomunitari

Ci sono delle limitazioni al numero di calciatori che non hanno passaporto comunitario e che puoi inserire in rosa. L’Inter chiuderà la stagione con 4 extracomunitari in rosa e ha a disposizione due slot per acquistare calciatori extracomunitari. Uno dei due però deve aver partecipato a 5 partite della sua nazionale di categoria, oppure ad almeno 2 nell’ultimo anno. Uno di questi posti verrà occupato dall’arrivo di Taremi a parametro zero.

Vincoli Settlement Agreement

L’Inter ha migliorato sensibilmente il suo bilancio nell’ultimo anno, ma dovrà comunque rispettare i paletti imposti dalla UEFA anche nella prossima annata. In particolare, andrà rispettato il patto che prevede che anche quest’anno l’Inter potrà registrare nuovi calciatori in lista UEFA solo se il bilancio delle uscite e delle entrate sarà positivo.



In sostanza i costi, tra ammortamento e ingaggio lordo dei giocatori in uscita devono essere superiori ai costi (ammortamento + ingaggio lordo) di chi entra in rosa. Importanti in questo senso sono gli arrivi a parametro zero di Taremi e Zielinski, con altri possibili obiettivi a costo zero nel taccuino di Marotta e Ausilio.