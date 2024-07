Offerta dalla Serie A per il gioiello dell’Inter: chiesti 35 milioni

Come ribadito più volte nelle ultime settimane dai dirigenti dell’Inter, questa estate da parte del club nerazzurro non sono in programma cessioni particolarmente dolorose. Chiaramente, qualora negli uffici di Viale della Liberazione dovessero arrivare delle proposte economicamente interessanti, queste verranno prese in considerazione insieme al diretto interessato.

Potrebbe essere questo il caso di Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 che già la scorsa estate era stato vicino a lasciare il club. Nei confronti del talento albanese non mancano di certo le offerte, soprattutto in Serie A. Un anno fa, dinnanzi alle varie proposte per il prestito, fu lo stesso ragazzo a decidere di rimanere all’Inter e accettare di crescere alle spalle di Calhanoglu.

Stando a quanto riferito da ViolaNews, sulle tracce di Asllani – ora come un anno fa – ci sarebbe sempre la Fiorentina. Tra le due società vi sarebbero stati già dei contatti con l’Inter che avrebbe fornito una valutazione del centrocampista da 35 milioni di euro. Questo perché Inzaghi stravede per le capacità dell’ex Empoli e lo considera importante per la sua idea di calcio.

Un costo del cartellino considerato fin troppo alto da parte della Fiorentina che – nonostante il fortissimo interesse per Asllani – potrebbe decidere di non presentare alcuna proposta ufficiale all’Inter. Tutto potrebbe cambiare solamente dinnanzi ad uno scenario: qualora il calciatore puntasse i piedi per andare via e trovare altrove maggiore minutaggio. Un’eventualità, questa, che al momento non viene presa in considerazione da nessuna delle parti in causa.