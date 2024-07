Paura nel ritiro del Canada: “Infortunio grave per Buchanan”

Bruttissime notizie per l’Inter, in enorme apprensione per via delle condizioni di Tajon Buchanan che questa mattina ha riportato un brutto infortunio. Come scritto da TSN Sports, l’esterno canadese ha accusato un problema piuttosto serio alla tibia ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. L’episodio ha scosso tantissimo la squadra ed ha portato alla sospensione della sessione di allenamento.

Questo l’aggiornamento sulle condizioni di Buchanan: “Tajon Buchanan portato via in ambulanza dopo un grave infortunio alla gamba durante l’allenamento. L’infortunio si è verificato durante un’esercitazione. I giocatori si sono riuniti. L’ambulanza è arrivata dopo le 10.00. Sessione annullata. Alistair Johnston (terzino canadese, ndr) ha descritto l’umore come ‘cupo’. Tajon Buchanan è stato ora portato in un ospedale locale nella zona di Dallas, Fort Worth. Attualmente è sottoposto a risonanza magnetica”.