Inter, infortunio UFFICIALE: “Buchanan trasportato in ospedale”

Giunge la conferma ufficiale da parte della Federcalcio Canadese in merito all’infortunio rimediato nella sessione odierna di allenamento da parte di Tajon Buchanan. L’esterno di proprietà dell’Inter, impegnato in Coppa America, ha fatto prendere un bello spavento questa mattina ai compagni a causa di un infortunio piuttosto serio alla tibia.

Il calciatore è stato successivamente trasportato in un ospedale locale dove nelle prossime ore svolgerà tutti gli esami strumentali che daranno maggiore chiarezza sull’entità del problema.

Questo il comunicato ufficiale della federazione sulle condizioni di Buchanan: “Canada Soccer conferma che Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento di oggi. È stato portato in un ospedale locale per ulteriori valutazioni e cure. Forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”.

L’Inter è già stata informata in merito alle condizioni del calciatore che, una volta eseguiti gli esami strumentali, potrebbe sottoporsi ad intervento chirurgico. Al momento, però, non vi è alcuna certezza sui quelli che saranno i prossimi passi da fare.