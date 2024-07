Come cambia il mercato dell’Inter dopo l’infortunio di Buchanan

Come confermato ufficialmente pochi minuti fa dalla Federcalcio Canadese, Tajon Buchanan ha riportato un bruttissimo infortunio alla tibia nell’ultima seduta di allenamento. Una lesione particolarmente grave, come testimoniato dall’apprensione che si è immediatamente generata nel ritiro del Canada. Oltre alla sospensione della sessione di questa mattina, l’esterno è stato subito trasportato in ambulanza presso un ospedale locale.

In attesa di esami strumentali che possano chiarire meglio le condizioni di Buchanan dopo l’infortunio, l’Inter potrebbe essere costretta a rivedere interamente le proprie strategie sul mercato. In caso di stop particolarmente lungo, infatti, i dirigenti dovrebbero subito intervenire per consegnare a Simone Inzaghi una nuova pedina.

Come sappiamo, in virtù delle numerose competizioni che vedranno l‘Inter protagonista anche la prossima stagione, il tecnico vorrà avere almeno due pedine di livello per ogni ruolo. Da qui, la necessità di andare ad intervenire nuovamente sul mercato in entrata, qualora l’infortunio di Buchanan dovesse rivelarsi realmente tanto grave.

A tal proposito, si possono già ipotizzare due possibili piani di intervento da parte del club nerazzurro: il primo riguarda la logica sostituzione di Buchanan con un altro esterno destro o sinistro di ruolo; la seconda, invece, prevede l’investimento pesante per un difensore centrale inizialmente programmato dall’Inter per la prossima stagione quando andranno in scadenza i contratti di Acerbi e de Vrij. Due diverse soluzioni consentite dalla presenza in rosa di calciatori particolarmente duttili come Darmian e Carlos Augusto, entrambi utilizzabili sia sulla fascia che da braccetti nella difesa a tre.

Difficile fare in questo momento dei nomi concreti sui quali poter andare per sostituire Buchanan. Chiaramente, potrebbero tornare utili tutti i profili già accostati all’Inter nelle scorse settimane per quanto riguarda le corsie esterne, qualora il club decidesse di andare su un laterale di ruolo. Altrimenti, nel caso in cui si decidesse di puntare su un centrale, potrebbero tornare di moda calciatori come Buongiorno, Jonathan Tah o Mario Hermoso.