ALLARME Buchanan: “Deve operarsi”. Lo stop è molto lungo

Arrivano notizie molto negative dall’altra parte dell’Oceano per l’Inter, con il grave infortunio subito da Tajon Buchanan nel ritiro con il Canada a tenere in apprensione dirigenti e tifosi. L’esterno è stato trasportato all’ospedale di Dallas immediatamente e gli esami strumentali hanno chiarito la sua condzione: frattura della tibia.

Conme riporta La Gazzetta dello Sport, Buchanan dovrà inevitabilmente operarsi e i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi. I mesi di stop saranno tra i 4 e i 5. In sostanza, il canadese non tornerà a disposizione di Inzaghi prima di novembre. Un infortunio che aprirà delle riflessioni in casa Inter per il futuro.