Inizia la caccia dell’Inter al parametro zero: tutti i COLPI in agenda

Si apre quest’oggi ufficialmente la nuova stagione 2024/25 e con essa anche la finestra estiva di calciomercato. Da questo lunedì, dunque, l‘Inter potrà annunciare gli arrivi a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, oltre all’ultimo affare in dirittura d’arrivo legato a Josep Martinez. Lo spagnolo sosterrà nelle prossime ore le visite mediche, prima di firmare il nuovo contratto nerazzurro.

Come ogni anno, oltre a guardare ovviamente al presente, i dirigenti dell’Inter iniziano a sbirciare tra le nuove scadenze di fine stagione. E’ vero che prima di gennaio il club nerazzurro non potrà muoversi ufficialmente per nuovi affari a zero, ma è proprio in questo momento che prendono forma possibili idee di mercato low cost.

Come riportato da Tuttosport, sono due in particolare i reparti attenzionati dai dirigenti interisti: il centrale di difesa e l’esterno destro. Nel reparto arretrato si tratta di una necessità legata ai contratti in scadenza a fine stagione di Acerbi e de Vrij. A destra, in attesa di novità sul rinnovo di Dumfries, anche l’accordo con Darmian terminerà il prossimo 30 giugno 2025.

Per quanto riguarda il centrale di difesa, oltre a profili già osservati negli ultimi mesi come Jonathan Tah e Olivier Buscagli, un altro nome da tenere d’occhio è quello di Kurt Zouma del West Ham. Come loro, andranno poi in scadenza nel 2025 anche Sugawara e Wan-Bissaka, esterni assai noti negli uffici di Viale della Liberazione. Suggestive ma molto complicate, infine, le piste che portano a Yan Couto del Manchester City e Geertruida del Feyenoord.