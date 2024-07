TUTTI i calciatori dell’Inter in scadenza di contratto nel 2025

A partire da oggi, lunedì 1° luglio 2024, scatta ufficialmente la nuova stagione sportiva. Se ieri ben cinque interisti hanno salutato per la fine del contratto con il club nerazzurro, sono più del doppio le scadenze in programma al prossimo 30 giugno 2025 sulle quali l’Inter dovrà eventualmente lavorare.

Allo stato attuale, infatti, sono 11 i calciatori nerazzurri giunti al loro ultimo anno di contratto con il club: si va da titolari come Acerbi, de Vrij, Dumfries e Darmian, ad esuberi come Correa, Agoumé e Radu. Per quanto riguarda gli ultimi tre, l’Inter spera di poter risolvere il loro futuro in uscita già in questa finestra di mercato. Stesso auspicio nei confronti di Arnautovic e Sebastiano Esposito, anche loro sondati da diversi club.

Qualche chance in più per i giovanissimi Rovida e Zanotti, entrambi fuori in prestito durante l’ultima stagione.