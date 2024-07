“Rimani al Psg?”: reazione di Skriniar FURIOSA con il giornalista

Prosegue il momento negativo di Milan Skriniar. Il centrale slovacco, che ieri sera ha solamente accarezzato la possibilità di eliminare l’Inghilterra e passare ai quarti degli Europei, è stato punito prima da una rete di Jude Bellingham allo scadere, e poi dal gol decisivo di Harry Kane durante i tempi supplementari.

Per l’ex Inter, dunque, si è chiusa una stagione da dimenticare: dopo essere diventato una riserva al Paris Saint Germain, anche l’incubo vissuto con la Slovacchia. Sul suo futuro, inoltre, rimane un enorme punto interrogativo visto che nelle ultime settimane in Francia si è parlato di una possibile cessione dettata dalla poca considerazione di Luis Enrique nei suoi confronti.

A questo proposito, nel post-partita di ieri sera, un giornalista di Calciomercato.it ha rivolto a Skriniar una domanda sul suo possibile addio da Parigi, ricevendo in cambio un attacco molto polemico da parte dell’ex nerazzurro. Questa la sua risposta stizzita prima di andare via abbastanza agitato: “Tu vuoi che resto o no? Tu vuoi che resto? Resto, sì”.