Denzel Dumfries è il principale indiziato a finanziare il calciomercato in entrata dell’Inter, vista anche la situazione contrattuale che vede l’olandese avvicinarsi alla scadenza il 30 giugno 2025. Il piano dei nerazzurri, in caso di cessione, sarebbe quello di ricavare una cifra intorno ai 30 milioni, possibilmente da dirottare solo in parte nell’individuazione del sostituto, per dedicarsi anche alle altre esigenze della rosa. Ma chi potrebbe essere l’erede di Dumfries? Sono quattro i nomi che l’Inter ha cerchiato in rosso, per il momento.

Il primo è Yukinari Sugawara, giapponese classe 2000 dell’Az Alkmaar che nell’ultima stagione si è affermato come il miglior esterno del campionato olandese. Gli scout nerazzurri hanno stilato relazioni positive su di lui da molto tempo e la scadenza al 2025 (la stessa di Dumfries) aiuterebbe ad imbastire un’operazione dai costi contenuti, intorno ai 15 milioni. La metà di quello che l’Inter spera di incassare dall’eventuale cessione dell’olandese.

Il secondo è Emil Holm, svedese classe 2000 in prestito all’Atalanta ma di proprietà dello Spezia. I bergamaschi dovranno scegliere se esercitare il diritto di riscatto da 8 milioni di euro per mantenerlo in rosa, dopo una stagione da 30 presenze complessive ma con diversi alti e bassi. Se ciò non dovesse avvenire, l’operazione per l’Inter diventerebbe sulla carta più semplice, visto che è esclusa una sua permanenza ai liguri in Serie B. Holm piace a Simone Inzaghi per fisico e tecnica.

Il terzo è Michael Kayode, classe 2004 della Fiorentina alla sua prima (positiva) annata in prima squadra, conclusa con 36 presenze totali. Già nel giro dell’Under 21 azzurra, Kayode rappresenterebbe un investimento ben più consistente vista la giovane età. La sensazione è che l’Inter non possa permettersi di scommettere cifre elevate su un calciatore promettente ma che non garantisce certezze, soprattutto perché in quel ruolo – senza Dumfries – ci sarebbe di fatto il solo Darmian.

Il quarto è una new entry e si tratta di Arnau Martinez, spagnolo classe 2003 e fra i protagonisti della rivelazione Girona, capace di piazzarsi al terzo posto in Liga e di qualificarsi per la prossima Champions League. Esterno di grande corsa, ha totalizzato 26 presenze stagionali e nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. L’Inter – secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna – avrebbe messo sul piatto 5 milioni per aprire una trattativa.