Quanto incassa l’Inter dal nuovo sponsor di maglia

Quando si dice che Oaktree ha scelto di non creare scossoni nell’ambiente Inter e di ragionare sulla continuità, lo si dice a ragione. E il discorso copre tutti i livelli. Fra questi ci sono le sponsorizzazioni e le partnership: il fondo americano ha deciso di confermare l’accordo raggiunto già in epoca Zhang con Betsson.sport, che diventerà nuovo main sponsor dei nerazzurri per la stagione 2024-25, figurando sulla prima divisa della storia con le due stelle sul petto.

L’intesa con il nuovo marchio permetterà all’Inter – come riporta La Gazzetta dello Sport – di compiere un grande salto in avanti, passando dagli attuali 11,5 milioni garantiti da Paramount+ fino a 30 milioni a stagione dal prossimo 1° luglio, quando la nuova maglia sarà messa in vendita. In parallelo, Oaktree si sta muovendo per sostituire eBay come sponsor di manica: il fondo sta cercando una soluzione setacciando – come prevedibile – il mercato americano.